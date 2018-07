Portuguesa confirma reação e goleia Linense por 4 a 0

SÃO PAULO - A Portuguesa comprovou neste domingo a sua recuperação no Paulistão, ao golear o Linense por 4 a 0, no Canindé, pela sétima rodada do campeonato. Foi a segunda vitória seguida da Lusa - antes, fez 3 a 1 sobre o Atlético Sorocaba -, que vive nova fase desde a chegada do técnico Argel Fucks como substituto de Gustavo Ferreira.

Com as duas vitórias seguidas, o time soma agora sete pontos e aparece em quarto lugar no Grupo C. E o Linense, que vinha de derrota para o Santos, ficou com os mesmos sete pontos no Grupo A.

O jogo começou equilibrado no Canindé, com o técnico Argel Fucks mantendo a formação que terminou a disputa na rodada passada, ao improvisar o volante William Magrão de zagueiro e manter o meia Rondinelli.

O que ele não esperava era perder o goleiro Glédson logo aos 15 minutos, por contusão. Em seu lugar entrou Tom, formado na base do clube. O novato fez uma grande defesa aos 35, em chute de Thiago Santos.

A Lusa, então, abriu o placar aos 22 minutos. Após escanteio, a bola desviou duas vezes na defesa e sobrou na pequena área para Henrique, em posição duvidosa, empurrar para as redes.

O segundo gol saiu aos 28 minutos. Rondinelli cobrou falta do lado esquerdo para dentro da pequena área, onde apareceu William Magrão para desviar de cabeça. Depois, já aos 47, Leandro desviou de cabeça um cruzamento perfeito de Rondinelli.

No segundo tempo, aconteceu o esperado. A Portuguesa voltou disposta a segurar o resultado para apenas tentar explorar os contra-ataques. Do outro lado, o Linense não melhorou mesmo com as mudanças feitas pelo técnico Bruno Quadros. Assim, a Lusa ainda fez mais um gol, já aos 41 minutos, com Wanderson.

Agora, pela oitava rodada do Paulistão, a Portuguesa vai enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi, e o Linense recebe o Paulista no dia seguinte, em Lins.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 4 X 0 LINENSE

PORTUGUESA - Glédson (Tom); Régis, Gustavo Tabalipa, William Magrão e Bryan; Renan, Diego Silva (Rudney), Rondinelli e Wanderson; Henrique (Caio Mancha) e Leandro. Técnico - Argel Fucks.

LINENSE - Anderson; Murilo Silva, Tobi, Alex Moraes e João Lucas; Renan (Branquinho), Thiago Santos, Leandro Ferreira e Rodriguinho (Marcinho); Rodrigo Tiuí (Fernandinho) e Anselmo. Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Henrique, aos 22, William Magrão, aos 28, e Leandro, aos 47 minutos do primeiro tempo; Wanderson, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Rondineli e Gustavo Tabalipa (Portuguesa); Murilo Silva, Rodriguinho, Tobi e Thiago Santos (Linense).

RENDA - R$ 28.470,00.

PÚBLICO - 1.070 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).