Portuguesa consegue liberação e vai enfrentar o Tupi no Canindé

A partida, inicialmente marcada para as 19 horas, teve seu horário alterado pela CBF que justificou a mudanças para "evitar conflito de horário com o jogo da seleção brasileira". O time de Dunga entra em campo às 18h30 no sábado, contra o Paraguai.

A CBF informou que atendeu solicitação do clube mandante "após liberação do Estádio do Canindé por parte da Polícia Militar e a liberação do mesmo pela Federação Paulista de Futebol."

Interditado desde novembro do ano passado por falta do laudo de segurança, o Canindé recebeu apenas um jogo em 2015, graças ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela diretoria rubro-verde. A partida aconteceu no dia 28 de abril, quando a Lusa perdeu para o Ituano, por 2 a 1, e foi eliminada na Copa do Brasil. Durante o Paulistão, o time mandou os jogos em Barueri, no Pacaembu e em Bragança Paulista.

O jogo contra o Tupi é um confronto direto na briga pela classificação à segunda fase, já que o time paulista ocupa a quarta posição do Grupo B, com sete pontos conquistados, dois a menos do que o adversário mineiro, vice-líder.