Portuguesa contrata atacante Caio Cezar, promessa do Cruzeiro

Cria da base do Desportivo Brasileiro, em Porto Feliz, o jovem atacante passou pelo Palmeiras e atualmente estava no Cruzeiro, em Belo Horizonte. "Sou apaixonado pela Lusa, inclusive foi a minha primeira equipe. Fico feliz por retornar. Será um grande ano para nós", afirmou Caio Cezar.

"É um jogador mais jovem, que chega para compor elenco e brigar por uma vaga no time titular, assim como todos os jogadores, são eles que decidem. Nossa ideia é montar um time mais novo, mas também com jogadores mais experientes, como Renan, Boquita, Moacir", justificou o técnico Estevam Soares.

Para este sábado, o técnico Estevam Soares marcou um jogo-treino com o Sub-20 da Portuguesa, às 8h30, no CT do Parque Ecológico do Tietê. A estreia do clube paulistano na Série A2 está marcada para o dia 31 de janeiro, contra o Barretos fora de casa.