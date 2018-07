Portuguesa contrata atacante Serginho, do Mogi Mirim

SÃO PAULO - Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas dois pontos em quatro jogos, a Portuguesa viu que precisa reforçar o elenco se não quiser amargar mais uma queda, e nesta terça-feira a diretoria acertou a contratação do atacante Serginho.

O jogador estava desde maio de 2013 no Mogi Mirim e se tornou um dos destaques da equipe, tanto que no último Campeonato Paulista marcou cinco gols e ajudou a livrar o time do rebaixamento à Série A2. Serginho despertou interesse de alguns outros clubes, mas optou pela Portuguesa.

Atualmente, o técnico Argel Fucks conta com as seguintes opções para o sistema ofensivo: Caion, Marcelinho, Romão, Caio Mancha, Luan e Laércio.

Em busca de sua primeira vitória, a Portuguesa se prepara para o confronto contra o América-RN, no próximo sábado, às 16h20, no Estádio do Canindé, pela quinta rodada da Série B.