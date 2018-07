Portuguesa contrata boliviano Rudy Cardozo por DVD

A Portuguesa segue se reforçando para a disputa do Paulistão. Depois de anunciar um pacotão na semana passada, o clube assegurou a contratação do boliviano Rudy Cardozo. Antes do meio-campista, a Lusa já tinha acertado com o atacante Samuel Galindo, também da Bolívia.

Aos 24 anos, Cardozo defende a seleção boliviana desde 2012 e sempre atuou pelo Bolívar. Com uma suspensão por ter dado um soco em um adversário, o meio-campista está sem atuar desde 22 de outubro, mas seu empresário convenceu a diretoria da Lusa a contratá-lo por meio de imagens de um DVD. Ainda que a apresentação ainda não tenha acontecido, o meio-campista já está no Canindé.

Apesar de ter atuado toda a sua carreira no Bolívar, um dos principais clubes de seu país natal, Rudy Cardozo já esteve nos planos do Boca Juniors e no Cruz Azul, do México, na época em que tinha 18 anos e defendia as seleções de base da Bolívia.

Além de Cardozo, a Portuguesa já anunciou onze reforços: os zagueiros Guilherme Almeida e Alex Lima, os laterais Fabinho Capixaba, Bruno Bertucci, Filipe Lima e Paulo Henrique, o volante Betinho, os meias Cleiton e Diego e os atacantes Galindo e Hugo.