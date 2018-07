Portuguesa contrata dois jogadores e dispensa sete para disputa da Copa Paulista

Após a eliminação precoce na Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional -, no último final de semana, a Portuguesa passa a voltar totalmente o seu foco para a disputa da Copa Paulista. A diretoria anunciou nesta quarta-feira a dispensa de sete atletas, além de dois novos contratados.

Os reforços são o zagueiro Rodolfo, que jogou recentemente pelo Passo Fundo-RS e pelo Tupi-MG. Além dele, o lateral-direito Franklin, que soma passagens por Bragantino e Juventus, chega para a disputa do torneio estadual.

Por outro lado, sete atletas do elenco montado para a Série D estão de saída. Tratam-se do lateral-direito Amaral, dos volantes Fernando e Ronaldo, do meia Paulinho Le Petit, que foi contratado junto ao Batatais e não chegou nem a jogar, e dos atacantes Claudio, Adilson e Rico.

A estreia da Portuguesa na Copa Paulista será diante da Portuguesa Santista e está marcada para a próxima terça-feira, dia 4 de julho, às 20 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo.