Portuguesa contrata gerente e executivo de futebol

A diretoria decidiu pela reformulação geral de seu departamento de futebol após o fracasso no Campeonato Paulista, que culminou com o rebaixamento para a Série A2. Antes, a Lusa já tinha caído no Brasileirão e Série B em duas temporadas seguidas.

O último trabalho de Luiz Simplício foi no Guarani, sendo o responsável pela montagem do elenco bugrino que não conseguiu o acesso no Campeonato Paulista da Série A2. Diante do fracasso, ele acabou sendo demitido e estava sem clube desde então.

A aposta da Lusa se dá pelo trabalho anterior de Simplício, quando ele foi gerente de futebol do Mogi Mirim e levou o time ao acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Na época, Guto Ferreira, hoje na Ponte Preta e que já trabalhou na Portuguesa, era o treinador do time.

Novo executivo do futebol, José Reis comandou projetos bem-sucedidos em clubes do Rio de Janeiro e do interior de São Paulo, entre eles o trabalho de sucesso no Mogi Mirim em 2013 junto com o próprio Luiz Simplício. Formado em administração de empresas e gestão esportiva, José Reis terá a função de implementar uma gestão profissional dentro do departamento.

Eles juntam-se à nova diretoria de futebol, formada pelo vice-presidente Antonio Pinto Ribeiro e os diretores Carlos Eduardo Ramos, Eduardo Abreu Ferreira, Márcio Rodrigues e Wilson Loureiro.