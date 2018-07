Portuguesa contrata promessa da base do Corinthians

A Portuguesa segue tentando renovar o seu elenco para sair da incômoda vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A nova aposta do clube é o jovem Marcus Vinicius, de apenas 17 anos, contratado junto ao Corinthians. Ele treinará junto aos juniores e, se agradar nos testes, será promovido ao elenco principal do técnico Silas Pereira.

Por mais que seja jovem, Marcus Vinícius chegou ao Corinthians quando tinha 13 anos e disputou todas as competições de base pelo time paulista. Com a chegada do técnico Zé Augusto para o sub-20 da Portuguesa, ele foi convencido a trocar de time.

O nome do jogador já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, portanto, está apto a disputar a Série B. Antes, porém, o jogador será avaliado por Zé Augusto e só depois por Silas.

A Portuguesa é a 19ª colocada na Série B, com 13 pontos. Se a competição terminasse agora, o clube estaria rebaixado para a Série C.