Portuguesa contrata técnico Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes

Com apenas 42 anos, Júnior Lopes acumula passagens por Asteras Tripolis (Grécia), CSA-AL, Iraty-PR, Duque de Caxias-RJ e Macaé-RJ, antes de assumir o time mineiro. Fora isso, ele também é conhecido por ser filho do ex-treinador e delegado Antônio Lopes, hoje dirigente do Botafogo.

A contratação de um técnico emergente faz parte do processo de reformulação pelo qual passa a Lusa. Além de Júnior Lopes, a comissão técnica lusitana ainda contará com outras duas novidades: o auxiliar técnico Felipe Lucena e o treinador de goleiros Serginho. O anúncio do novo técnico da Lusa acontece um dia antes do confronto diante do Ituano, em Itu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Neste jogo, o time será comandado pelo interino Gérson Sodré.

A Portuguesa tenta se reerguer após a queda no Paulistão, a quarta nos últimos quatro anos. Antes da chegada do novo treinador, houve uma reformulação na diretoria. Primeiro chegaram o executivo de futebol José Reis e o gerente de futebol Luiz Simplício. Depois, foi anunciado o ex-vice-presidente do Corinthians Luís Paulo Rosenberg como consultor de marketing.

Após a renúncia do ex-presidente Ilídio Lico, no dia 20 de março, o então vice-presidente de finanças, Jorge Manuel Marques Gonçalves, assumiu a presidência. Ele teria 30 dias para convocar novas eleições. Contudo, a reunião do Conselho Deliberativo, que discutiria o futuro do clube, no dia 31 de março, foi cancelada por falta de quórum.