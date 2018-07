Portuguesa contrata volante Diego Silva, ex-Flamengo

SÃO PAULO - A Portuguesa acertou a contratação de seu primeiro reforço para a disputa do Campeonato Paulista: o volante Diego Silva. Após receber a notícia de que não iria permanecer no Flamengo, o jogador será emprestado pelo XV de Piracicaba ao time do Canindé até o final do ano.

Diego Silva chegou a São Paulo na tarde desta quarta-feira para realizar exames médicos e deve ser apresentado oficialmente como reforço nos próximos dias. O volante tem contrato com o XV até o dia 31 de dezembro de 2015.

Um dos destaques do clube piracicabano no Paulistão de 2013, Diego Silva desembarcou na Gávea junto com o atacante Paulinho. O volante, porém, não teve o mesmo sucesso que o atacante e foi pouco aproveitado pelo técnico Jayme de Almeida.