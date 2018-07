Portuguesa contrata volante Marcelo Rosa, ex-Villa Nova-MG

Ele realizou os primeiros treinamentos com o técnico Júnior Lopes nesta segunda-feira. Com 25 anos, o volante se destacou atuando com a camisa do Villa Nova nas últimas temporadas e chegou à Série B pelo América-MG. Em 2013, ele foi eleito o melhor meio-campista e revelação do Campeonato Mineiro.

Rosa é o sétimo reforço da Lusa para a disputa da terceira divisão. Antes dele, chegaram o goleiro Felipe, os zagueiros Bolívar e Anderson Luiz, o volante Renan e o meio-campista Francisco Alex. O time paulistano ainda confirmou o técnico Júnior Lopes, que comandou a Tombense, no primeiro semestre.

A Portuguesa estreia na Série C no próximo domingo, contra o Londrina, no Estádio do Café, no interior do Paraná.