Portuguesa contrata zagueiro Bolívar e volante Renan

A diretoria da Portuguesa anunciou nesta sexta-feira mais dois veteranos para reforçar o time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube paulista contratou o zagueiro Bolívar, ex-Internacional, e o volante Renan, ex-São Paulo.

De acordo com a Portuguesa, eles já se apresentaram ao time, mas só vão assinar contrato após exames médicos. O clube não revelou o tempo de contrato da dupla e nem a data dos testes físicos e clínicos. Caso sejam confirmados no time, eles devem estrear somente no dia 17 de maio, na rodada de abertura da Série C. A Portuguesa vai enfrentar o Londrina fora de casa.

Bolívar tem 34 anos e ficou mais conhecido vestindo a camisa do Inter, do qual saiu em 2012. Depois defendeu o Botafogo e, neste ano, jogou pelo Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Curiosamente, o pai de Bolívar atuou pela Lusa entre 1977 e 1980. O volante Renan, de 30 anos, foi revelado pelo São Paulo e tem passagens por Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Sport e Vitória.

A dupla se junta ao goleiro Felipe, ex-Santos e Fluminense, ao lateral-esquerdo Jason, ex-Icasa, e ao meia Francisco Alex, que defendeu o Água Santa, na Série A2 do Campeonato Paulista. Os três jogadores foram anunciados no decorrer desta semana.