Portuguesa contrata zagueiro 'desconhecido' do futebol paraense Sem dinheiro em caixa, a Portuguesa continua apostando em jogadores desconhecidos para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o clube rubroverde acertou a contratação do zagueiro Perema, que estava treinando no São Francisco para a disputa do Paraense.