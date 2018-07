Portuguesa contrata zagueiro Rogério, ex-Uberlândia

O atleta de 27 anos estava treinando sob o comando do técnico Jorginho desde a semana passada, mas o acordo só pôde ser selado nesta tarde por conta de uma questão burocrática envolvendo o seu antigo clube.

"A Portuguesa é um grande clube, com história, e fico feliz por ter a chance de jogar aqui. Posso prometer que não vai faltar empenho para defender essa camisa", disse o zagueiro, que já defendeu o Rio Branco-MG, o Unitri-MG, o XV de Piracicaba e o Uberaba-MG.

Além do defensor, também desembarcaram no Canindé para a Série B o zagueiro Mateus e o atacante Cleiton, ambos oriundos do Ypiranga-RS, o lateral-esquerdo Raí, que disputou o último Paulistão pelo Prudente, e o atacante Leandro Love, ex-Linense. A Portuguesa estreia na Série B no próximo dia 21, contra o Náutico, no Canindé, às 16h20.