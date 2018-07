Portuguesa decide entrar em campo pela Série B

Atualizado às 18h43

SÃO PAULO - Mesmo com uma liminar favorável para disputar a Série A, a Portuguesa decidiu entrar em campo na noite desta sexta-feira contra o Joinville na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelos jogadores na chegada à Arena Joinville, em Santa Catarina. O técnico Argel Fucks não quis comentar a decisão.

Faltando duas horas para a partida, por volta das 17h30, o presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, ainda aguardava uma manifestação oficial da CBF e também pretendia consultar outros dirigentes do clube. "Quero consultar os outros poderes do clube para não tormar a decisão sozinho. Deveremos ter uma definição dentro de uma hora", disse o dirigente ao Estado. A tendência é que o time entre em campo para se resguardar de eventuais punições.

Na última quinta-feira, a diretoria da Portuguesa descobriu que o torcedor Renato Britto de Azevedo obteve liminar na 3ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, em São Paulo, devolvendo os quatro pontos que a Portuguesa perdeu no julgamento do STJD no final do ano passado pela escalação irregular do meia Héverton. Com a decisão da juíza Adaísa Bernardi Isaac Halpern, a Lusa está provisoriamente na Série A. A CBF chegou a pedir reconsideração, mas o pedido foi negado pela juíza.

Na semana passada, a CBF conseguiu cassar a liminar que a própria Portuguesa havia conseguido em São Paulo. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça definiu o Rio de Janeiro como único foro competente para julgar as ações relacionadas ao "caso Lusa".