Portuguesa demite técnico após derrota em casa pela Série C

Júnior Lopes dirigiu o time em cinco jogos. Foram duas vitórias, uma contra o Madureira, por 2 a 1, e outra contra o Guaratinguetá, por 3 a 0; um empate, diante do Brasil de Pelotas, por 1 a 1; e duas derrotas, uma logo na estreia da Série C, contra o Londrina, por 2 a 1, e a outra diante do Tupi, na qual colaborou para sua saída.

"A diretoria de futebol agradece ao profissional por todos os serviços prestados ao clube e deseja sucesso em sua carreira", afirmou o clube em nota oficial.

A Lusa é a quarta colocada do Grupo B, com sete pontos. O time volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Juventude, às 11 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).