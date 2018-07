Portuguesa demite Estevam Soares após derrota para o Juventus

Bastaram dois jogos sem vitória para que a diretoria da Portuguesa optasse pela demissão do técnico Estevam Soares para o Campeonato Paulista da Série A2. O treinador assumiu o time em junho do ano passado para o Campeonato Brasileiro da Série C.

Estevam Soares foi pego de surpresa nesta quinta-feira, quando a diretoria marcou uma reunião. Os dirigentes mostraram preocupação com a sequência negativa e em comum acordo acertaram a rescisão contratual - o vínculo ia até o final do Campeonato Estadual.

Desde que assumiu o clube, Estevam Soares colecionou sete vitórias, três empates e sete derrotas. Foram 17 jogos, contando Série C de 2015 e a Série A2 deste ano. O curioso é que os bons resultados da pré-temporada indicavam um bom início na competição.

"Lamento muito a decisão, mas sou obrigado a respeitar. Fizemos um bom trabalho de preparação, mas tudo exige um tempo para retorno. Os resultados iriam entrar, como tenho certeza que vão entrar na sequência. Fico muito chateado, mas deixo o clube com a cabeça erguida" comentou o ex-técnico.

Após estrear com empate sem gols diante do Barretos, fora de casa, e depois perder para o Juventus, por 1 a 0, no Canindé, a Portuguesa volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Paulista, às 17 horas, em Jundiaí. Neste confronto, o time será dirigido pelo interino Gerson Sodré.