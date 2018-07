Portuguesa demite Vadão após duas derrotas seguidas

Depois de duas derrotas seguidas - para Duque de Caxias e Icasa -, a Portuguesa resolveu demitir nesta quarta-feira o técnico Vadão. Ainda sonhando com o cada vez mais distante acesso na Série B do Brasileiro, a direção do clube "ressalta a necessidade de uma troca no comando técnico da equipe".

Com a derrota para o Icasa por 3 a 1, na terça-feira, em Juazeiro do Norte (CE), pela 28ª rodada, a Portuguesa ficou estacionada nos 40 pontos, em oitavo lugar no campeonato. Assim, está nove pontos atrás do Bahia, que aparece na quarta colocação e ficaria hoje com a última vaga do acesso.

Vadão assumiu o comando da Portuguesa em abril. Nesse período, disputou 29 partidas, com 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Junto com ele, o auxiliar Gersinho, o preparador físico Walter Grassmann e o psicólogo João Serapião também estão demitidos. Mas os substitutos ainda não foram contratados.