Portuguesa derrota Comercial por 3 a 0 e acaba com jejum de vitórias

SÃO PAULO - Depois de seis jogos de jejum, a Portuguesa voltou a vencer no Campeonato Paulista, ao bater o Comercial por 3 a 0, neste sábado, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela 15ª rodada. Ao superar a crise gerada por quatro derrotas e dois empates, a Lusa chegou aos 17 pontos e afastou a ameaça de rebaixamento. Do outro lado, a situação do time de Ribeirão Preto é péssima: não vence há 11 partidas, com nove derrotas e dois empates, somando oito pontos e segurando a lanterna.

Os esquemas táticos dos dois times, antes mesmo do início do jogo, já mostrou o que aconteceria dentro de campo. Armada no 4-3-3, a Portuguesa pressionou desde os primeiros minutos, criando chances para abrir o placar. O Comercial, escalado no 3-5-2, estava muito recuado e sem nenhuma força de contra-ataque.

A pressão da Lusa foi forte até que o primeiro gol saiu aos 19 minutos. Henrique cobrou escanteio e Luis Ricardo desviou de cabeça. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. O time da casa continuava insistindo pelo lado direito, por onde ampliou aos 35 minutos. Henrique desceu em velocidade e cruzou para Guilherme na pequena área. Ele esticou o pé e desviou para as redes.

No segundo tempo, o técnico Geninho abriu mão dos três zagueiros, com a saída de Rafael Tavares para a entrada de Alex Rafael. Mas o time do Comercial não reagiu, deixando a Portuguesa à vontade em campo. O atacante Ricardo Jesus aparecia sempre nas finalizações. Aos oito minutos, ele bateu cruzado para fora. E aos 15, numa virada de esquerda, atingiu o travessão. Mas o seu gol saiu apenas aos 35, quando sozinho na pequena área completou o cruzamento perfeito de Ivan.

Aos 37 minutos, porém, Ricardo Jesus foi expulso ao exagerar na abertura de braços e atingir o cotovelo esquerdo em Marcelo Ferreira. Com um jogador a menos, o técnico Jorginho pediu para seus jogadores tocarem a bola para garantir a vitória da Lusa, o que acabou acontecendo.

Na quarta-feira, pela 16ª rodada do Paulistão, a Portuguesa vai até Campinas medir forças com a Ponte Preta. E o Comercial recebe o Oeste em Ribeirão Preto.

PORTUGUESA 3 X 0 COMERCIAL

PORTUGUESA - Rodrigo Calaça; Luis Ricardo, Leandro Silva, Rogério e Ivan; Léo Silva, Guilherme, Henrique (Gustavo) e Diego Souza (Danilo); Rodriguinho (Raí) e Ricardo Jesus. Técnico - Jorginho.

COMERCIAL - Alex; Rafael Tavares (Alex Rafael), Marcel e Fabão; Marcelo Ferreira, Jordã, Elton, Marcelo Labarthe (Jailton) e Wellington (Sidny); Eliomar Bombinha e Leandro. Técnico - Geninho.

GOLS - Luis Ricardo, aos 19, e Guilherme, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ricardo Jesus, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antonio Rogério Batista do Prado.

CARTÃO AMARELO - Rafael Tavares, Rodriguinho e Rogério.

CARTÃO VERMELHO - Ricardo Jesus.

RENDA - R$ 28.070,00.

PÚBLICO - 1.460 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo.