Portuguesa derrota o Inter e vence a 1ª fora de casa

PORTO ALEGRE - A Portuguesa derrotou o Internacional por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista conquistou a sua primeira vitória fora de casa recorrendo a uma eficiente marcação no primeiro tempo e sabendo aproveitar o espaço deixado pela expulsão do zagueiro colorado Índio no início do segundo.

Com isso, a Portuguesa chegou a 28 pontos na tabela de classificação e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento. O Internacional manteve o quinto lugar, com 35. A campanha vacilante do time gaúcho fez com que a torcida demonstrasse descontentamento com o técnico Dunga.

O Internacional até que tentou ir para cima do adversário, mas esbarrou no bloqueio da Portuguesa e em suas próprias falhas. No primeiro tempo esteve perto de marcar em chutes de Caio e Josimar, que o goleiro Gledson defendeu. E também de levar um gol, em bolas mal atrasadas por Juan e Kleber, que acabaram nos pés de Moisés e Bruno Henrique e foram chutadas para fora nos dois lances.

Aos 4 minutos do segundo tempo, o zagueiro Índio acertou um adversário com o cotovelo e foi expulso. O Internacional tentou superar a adversidade e chegou a criar mais chances de abrir o placar. Scocco esteve duas vezes diante do goleiro, mas mandou uma bola para fora e outra foi defendida por Gledson.

Mesmo chegando menos vezes, a Portuguesa foi mais eficiente. Aos 34 minutos, Bergson lançou Diogo, que mandou a bola na trave. Aos 39, em outra jogada coletiva, Luis Ricardo lançou Diogo, que cruzou para Wanderson marcar o gol da vitória, de cabeça.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 1 PORTUGUESA

INTERNACIONAL - Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Airton (Scocco), Josimar, Alex, D''Alessandro e Caio (Alan); Leandro Damião. Técnico: Dunga.

PORTUGUESA - Glédson; Luis Ricardo, Moisés Moura, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Moisés (Cañete), Souza (Wanderson) e Bruno Henrique; Diogo e Henrique (Bergson). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Wanderson, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan, Airton, Caio e D''Alessandro (Internacional); Luis Ricardo, Moisés Moura, Ferdinando e Henrique (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO - Índio (Internacional).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA - R$ 95.420,00.

PÚBLICO - 3.012 pagantes (3.450 no total).

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).