Portuguesa descarta ameaça de queda para Série B

"Quem tem de se preocupar com rebaixamento é Palmeiras, o Figueirense. Estamos a nove pontos deles (Palmeiras). Não tem de ter desespero, tem de ficar tranquilo. A Portuguesa não merece cair, é um grupo sério", afirmou o defensor.

Com 38 pontos, a Portuguesa está na 13ª posição, oito à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é Sport. Neste domingo, o time paulista terá pela frente o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife. A boa campanha do time pernambucano dentro de casa também não assusta o zagueiro.

"Vamos para Recife. Temos condições de ganhar lá, eles não vão vencer todas em casa, domingo é outra história. Nosso time é batalhador e nós vamos pensar na vitória", completou o capitão.

Depois do empate sem gols com o Flamengo, quarta-feira, no Canindé, o técnico Geninho pediu atenção do time no próximo jogo. As baixas são o zagueiro Rogério e o atacante Bruno Mineiro, suspensos. Em seus lugares devem entrar, respectivamente, Lima, e Rodriguinho. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro cumpriu suspensão e volta no lugar de Ivan.