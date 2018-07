Portuguesa descarta negociar volante com o Corinthians

SÃO PAULO - A Portuguesa praticamente garantiu a permanência de dois jogadores importantes na campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, que terminou com o título e o acesso. A diretoria acertou a renovação com o zagueiro Leandro Silva e descartou negociar o volante Guilherme com o Corinthians.

No final da última semana, a Lusa entrou em um acordo com o Corinthians-PR, que é dono dos direitos federativos do zagueiro, e acertou a prorrogação contratual por mais uma temporada. A expectativa é que Leandro Silva desembarque em São Paulo nos próximos dias para assinar o acordo.

Além disso, o presidente Manuel da Lupa também bancou a permanência do volante Guilherme, que teve seu nome especulado no Corinthians. O jogador chegou a demonstrar interesse em defender o clube alvinegro em 2012, mas o sonho deverá ser adiado.

"O Guilherme não está à venda. Ele tem mais três anos de contrato com a Portuguesa. Se chegar alguma proposta do exterior, aí sim o Corinthians pode igualar. Não vejo problema de ele ir para o Corinthians no futuro, mas ele vai ficar aqui mais um ano pelo menos. Não existe nada", garantiu Manuel da Lupa.

Ainda de acordo com o mandatário rubro-verde, a Portuguesa está acertada com três jogadores para a próxima temporada, mas os nomes não foram revelados, pois eles ainda possuem contrato com outros clubes. O anúncio deve acontecer somente no final de dezembro.