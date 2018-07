Portuguesa deve acertar com Willian, ex-Ponte Preta A Portuguesa está próxima de um acerto com o primeiro reforço para o Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Willian, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, e que não chegou a um acordo na renovação do seu contrato com o clube de Campinas.