Portuguesa deve ter quatro novidades contra o Mogi Mirim

Se depender dos treinamentos desta semana, o técnico Aílton Silva deve promover até quatro mudanças na Portuguesa contra o Mogi Mirim, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral Fillipi Souza, o zagueiro Alex Lima, o volante Bruno Piñatares e o meia Renan devem ser as novidades no sábado, às 16 horas, em Mogi Mirim.

O treinador não poderá contar com o volante Betinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A vaga será ocupada pelo uruguaio Bruno Piñatares. Ele se recuperou das dores no joelho esquerdo e volta ser opção.

Fillipi Souza, por sua vez, cumpriu suspensão e volta para a vaga que estava sob posse de Fabinho Capixaba. Ainda na defesa, Aílton Silva deve escolher Alex Lima para formar dupla com Valdomiro. O treinador chegou a testar o antigo titular Guilherme no treinamento.

Por fim, a última mudança será no setor ofensivo. O jovem meia Renan, de 20 anos, ganhará uma chance na vaga do meia colombiano Ruddy Cardozo. Ele deve formar uma linha de três ao lado de Léo Costa e Edno. O trio terá a missão de abastecer o atacante Matheus Ortigoza. "Não podemos pensar diferente. Temos que ganhar", afirmou Ortigoza, que marcou quatro gols em três jogos.

Após a última derrota, para o Capivariano, por 2 a 1, a Lusa caiu para o terceiro lugar do Grupo C, com dez pontos. São cinco a menos que o vice-líder Botafogo. Na classificação geral, o time do Canindé é o 14.º colocado, com apenas um ponto a mais do que o Linense, o primeiro na zona de rebaixamento do Paulistão.