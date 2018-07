Portuguesa dispensa seis jogadores após derrota para pior time da Série C Após a derrota por 2 a 1 para o Guaratinguetá, time que ainda não havia vencido nenhuma partida da Série C do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa fez uma nova lista de dispensas para tentar arrumar a casa e deixar as últimas posições do Grupo B. No momento, a equipe da capital paulista ocupa a oitava colocação, com oito pontos, a dois da zona de rebaixamento.