Portuguesa é eliminada da Copa Paulista e fica sem calendário completo em 2022

A Portuguesa vai ficar mais um ano sem calendário completo em 2022. A esperança de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil caíram por terra nesta quarta-feira à noite, após a eliminação na Copa Paulista. A equipe levou a virada do Botafogo, por 3 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no jogo de volta da semifinal da Copa Paulista.

A Lusa, ainda por cima, tinha a vantagem do empate porque no primeiro jogo, disputado no Canindé, tinha vencido por 3 a 1. O Botafogo conseguiu vencer por dois gols de diferença e garantiu sua vaga na final contra o São Bernardo, que na outra semifinal eliminou o São Caetano (1 a 1 e 2 a 0). A Portuguesa vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2 no primeiro semestre e depois terá apenas a Copa Paulista.

Em campo, a Portuguesa abriu o placar com Cesinha aos 14 minutos, dando a impressão de que carimbaria sua vaga na decisão. Mas o Botafogo empatou aos 24 com Bruno Michel e impôs um ritmo forte, tanto que virou o placar com Rafael Tavares aos 31 minutos. No segundo tempo, Bruno Michel marcou de novo aos 32 minutos e deu a vaga ao time do interior.

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher uma vaga no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. O que sobra fica com o vice. Como o Botafogo já tem vaga garantida na Série C, deve confirmar sua vaga na Copa do Brasil dando ao São Bernardo o direito de disputar a Série D.