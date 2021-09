Portuguesa é eliminada da Série D nos pênaltis; Santa Cruz e Paraná são rebaixados na Série C

Apenas a Ferroviária vai representar o estado de São Paulo no restante do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. O time de Araraquara venceu por 1 a 0 o Brasiliense e avançou às oitavas de final. Por outro lado, Portuguesa e Santo André foram eliminados nos pênaltis, mesmo atuando como mandantes.

Pelo Grupo B13, no Canindé, a Portuguesa foi superior, mas fez seu gol, com Caio Mancha, ex-Palmeiras, apenas aos 47 minutos do segundo tempo, e venceu o Caxias, devolvendo o placar no Sul. Porém, nos pênaltis, o time paulista levou a pior e perdeu por 4 a 1. O Caxias vai enfrentar o União Rondonópolis-MT que eliminou o Boa Esporte após empate por 1 a 1 em Varginha (MG). Em casa, o União tinha vencido por 2 a 0.

Para voltar à Série D na próxima temporada, a Lusa precisará repetir o feito de 2020, conquistando o título da Copa Paulista. Se for vice, dependerá da escolha do campeão para saber se disputará o torneio ou a Copa do Brasil. Quatro anos afastada de campeonatos nacionais, a Portuguesa tinha como missão o acesso à Série C para sonhar com o retorno ao protagonismo.

A decepção maior ficou para o Santo André que acabou eliminado pelo Esportivo-RS no Grupo B16. O time paulista tinha vencido no Sul por 1 a 0, mas os gaúchos devolveram o mesmo placar em jogo disputado em Diadema. Iguais sem saldo de gols, a definição ficou para os pênaltis, onde os paulistas perderam por 5 a 4. O Esportivo vai enfrentar a Ferroviária.

Dos nove classificados no sábado, cinco garantiram vagas nos pênaltis. Estão garantidos 10 times nas oitavas: 4 de Julho-PI, Aparecidense-GO, Atlético-CE, Campinense-PB, Caxias-RS, Cianorte-PR, Esportivo-RS, Ferroviária-SP, Joinville-SC e União Rondonópolis-MT.

SÉRIE C

A Série C do Campeonato Brasileiro viu dois clubes tradicionais serem rebaixados. Sem entrar em campo pelo Grupo A, o Santa Cruz viu Floresta-CE e Volta Redonda-RJ empatarem em 1 a 1. O resultado sacramentou a queda da equipe de Pernambuco, que, mesmo conquistando os seis pontos restantes, não alcançaria o time cearense - primeiro fora da zona de rebaixamento. A situação do Santa Cruz era considerada praticamente irreversível. Os maus resultados no início do campeonato não permitiram uma reação dos pernambucanos, que retornam à última divisão nacional após dez anos.

No Grupo B, o Paraná Clube precisaria vencer o Novorizontino e torcer por uma combinação de resultados para seguir vivo na luta contra a queda. Porém, logo no início deste sábado, o São José-RS, em visita ao Oeste - também rebaixado-, conquistou uma vitória simples e empurrou para a Série D os paranistas, que ainda perderam no interior paulista, por 1 a 0.

No mesmo grupo, Novorizontino e Ituano já garantiram vaga à próxima fase junto a Criciúma, de Paulo Baier, e Ypiranga-RS. Os outros paulistas, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, ficaram pelo caminho, mas têm vaga assegurada na próxima edição da Série C.

Ainda resta uma rodada para a conclusão da primeira fase, definição das posições finais e disposição dos grupos na segunda etapa. A 17ª rodada será finalizada neste domingo, enquanto a 18ª e última será disputada no próximo sábado, dia 25 de setembro.