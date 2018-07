Portuguesa é goleada pelo XV de Piracicaba por 4 a 0 na Copa Paulista

A Portuguesa deu vexame na Copa Paulista. Nesta sexta-feira, o time não segurou o XV de Piracicaba e foi goleado por 4 a 0, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), na abertura da quarta rodada da segunda fase. Chegar à final é o sonho de todos os participantes da competição, que premiará os finalistas com uma vaga na Copa do Brasil e outra no Brasileiro da Série D de 2018.

A vitória deixou o XV de Piracicaba na liderança do Grupo 4 com sete pontos, seguido pela Portuguesa, com cinco. O Linense, com quatro, e o São Paulo, com três, vão se enfrentar neste sábado, em Lins (SP). Apenas os dois primeiros colocados vão chegar às quartas de final. Agora só restam mais duas rodadas.

Alvinegro vence a Lusa no Barão e fica mais próximo de confirmar vaga na próxima fase #XVdePiracicaba... https://t.co/E55IOkpvzu — XV de Piracicaba (@ecxvpiracicaba) 7 de outubro de 2017

Mas é melhor a Portuguesa esquecer este jogo porque a fatura foi liquidada ainda no primeiro tempo. Ela foi totalmente envolvida pela velocidade quinzista, que marcou três gols. O primeiro aos 21 minutos, com Alex William, enquanto que o veterano André Cunha ampliou aos 26. Quando a Portuguesa parecia ter se equilibrado em campo, sofreu o terceiro gol, marcado por Bruninho aos 37.

Em noite complicada, o melhor foi só tocar a bola no segundo tempo para não tomar mais gols. Mesmo assim, a Portuguesa levou o quarto nos acréscimos, aos 48 minutos, marcado por Bruninho de novo.

Agora a Portuguesa vai tentar a reabilitação contra o Linense, nesta quarta-feira, às 20 horas, em Lins. No mesmo dia, o XV de Piracicaba vai enfrentar o São Paulo, às 15 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela quinta rodada.