Portuguesa e Guarani ficam no empate em rodada da Série A2 paulista

O tão esperado equilíbrio de forças no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - só pode ser confirmada nesta quarta rodada, que começou com nove jogos. Foram sete empates, seis deles por 1 a 1, inclusive entre Portuguesa e Marília, disputado na Rua Javari, em São Paulo. Em Campinas, Guarani e Bragantino ficaram no único 0 a 0. Melhor para o Velo Clube, que em casa venceu o Independente por 1 a 0, manteve os 100% de aproveitamento e a liderança isolada com 12 pontos.

A Portuguesa ocupa a 11.ª posição, com cinco pontos, porque vacilou diante do Marília. O jogo aconteceu na Rua Javari porque o estádio do Canindé está alugado para um evento religioso. O time paulistano deu azar porque vencia com gol de Diego Gonçalves, mas cedeu o empate aos 42 minutos do segundo tempo, marcado por Mateus. O Marília soma dois pontos, em 17.º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

No estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com quase cinco mil torcedores, Guarani e Bragantino fizeram um jogo equilibrado e estão agora com oito pontos cada, dentro da zona de classificação. Eles dividem a terceira posição com Batatais e São Caetano. Em casa, o Batatais empatou por 1 a 1 com o Santo André, vice-líder isolado com 10 pontos. O São Caetano buscou o empate, por 1 a 1, em Penápolis, com o Penapolense, com dois pontos em 15.º.

OUTROS JOGOS - No estádio Fortaleza, o Barretos confirmou a sua evolução e bateu o Mirassol por 2 a 1, ficando com sete pontos, em sétimo lugar, e empurrando o adversário para nono, com seis. O oitavo colocado com sete pontos é o Juventus, que empatou por 1 a 1 com o Monte Azul, na cidade de Monte Azul Paulista (SP).

Debaixo de muita chuva, Taubaté, com cinco pontos em 10.º, e o Paulista, 13.º com quatro, ficaram no empate por um gol. No duelo regional, em Americana (SP), Rio Branco, lanterna com um ponto, e União Barbarense, com quatro em 12.º, também ficaram no 1 a 1.

A rodada terá o seu complemento nesta quinta-feira com Atlético Sorocaba x Votuporanguense, em Sorocaba (SP). Pelo regulamento, passam à segunda fase os oito primeiros colocados. Do outro lado, serão rebaixados os seis últimos.

Confira a 4.ª rodada da Série A2 paulista:

Quarta-feira

Monte Azul 1 x 1 Juventus

Portuguesa 1 x 1 Marília

Penapolense 1 x 1 São Caetano

Barretos 2 x 1 Mirassol

Guarani 0 x 0 Bragantino

Velo Clube 1 x 0 Independente

Batatais 1 x 1 Santo André

Taubaté 1 x 1 Paulista

Rio Branco 1 x 1 União Barbarense

Quinta-feira

20 horas

Atlético Sorocaba x Votuporanguense