Portuguesa e Macaé passam por seletiva e vão disputar o Campeonato Carioca

Terminou neste sábado a seletiva do Campeonato Carioca que definiu os últimos dois times que vão participar da edição de 2020 da competição, com início marcado para o próximo dia 18. Após cinco rodadas, Portuguesa e Macaé conseguiram a classificação para jogarem a fase de classificação juntamente com outros 10 clubes, entre eles os quatro grandes (Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense).

Garantida com uma rodada de antecipação, a Portuguesa enfrentou o Macaé, no estádio Antônio F. Medeiros, em Cardoso Moreira (RJ), e assegurou a primeira colocação com o empate por 2 a 2. O time da Ilha do Governador abriu dois gols de vantagem com Maicon Douglas e Adriano no primeiro tempo, mas permitiu a igualdade do rival na segunda etapa com Maranhão e Gedeil.

A Portuguesa ficou com 11 pontos, bem à frente do Macaé, que se garantiu em segundo com sete. A classificação só foi obtida graças à derrota do Americano para o Friburguense por 1 a 0, em Nova Friburgo (RJ), e do América para o Nova Iguaçu por 4 a 0, em Nova Iguaçu (RJ).

O time de Campos dos Goytacazes teve a mesma pontuação do Macaé, mas ficou em terceiro pelo saldo de gols (0 a -1). Nova Iguaçu e América terminaram com seis pontos cada e o Friburguense acabou na lanterna, com quatro. Os eliminados disputarão agora um quadrangular para definir dois rebaixados à Segunda Divisão.

Na fase de classificação, a Portuguesa entra no Grupo A, que já conta com Bangu, Boavista, Botafogo, Cabofriense e Flamengo. Já o Macaé disputará o Estadual no Grupo B com Fluminense, Madureira, Resende, Vasco e Volta Redonda.

A estreia da Portuguesa será no dia 18 contra o Madureira, no estádio Conselheiro Galvão, no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Na mesma data, o Macaé será mandante contra o Flamengo, que disputará a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com um time formado em sua maioria por jogadores da categoria sub-20.