Portuguesa e Mogi Mirim vencem pela Série C; Fortaleza decepciona em casa

A Portuguesa teve Jorginho no banco de reservas no lugar de Anderson Beraldo, que entregou o cargo após a goleada sofrida diante do Botafogo-SP por 5 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo, na rodada passada. Na base da conversa, o treinador foi até Caxias do Sul (RS) e ganhou do Juventude por 2 a 1. Abriu 2 a 0 com gols de Marcelo e Bruno Oliveira no primeiro tempo. O time gaúcho diminuiu com Fahel na segunda etapa, mas não evitou a derrota. A equipe paulista está com sete pontos, em sexto lugar, e o gaúcho com quatro, em oitavo do Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste.

No estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), o Mogi Mirim jogou bem, perdeu até um pênalti e depois marcou o gol da vitória com Ortigoza, aos 37 minutos do segundo tempo, em cima do Macaé. O time paulista aparece em quarto lugar com oito pontos, enquanto que o time fluminense permanece com apenas três, em nono.

Em Tombos (MG), o Tombense-MG goleou o Ypiranga-RS por 4 a 0, em tarde inspirada de Daniel Amorim, que marcou três gols - o outro foi de Alex. Com nove pontos, o time mineiro é terceiro colocado, deixando o gaúcho com sete, em sétimo lugar.

ZEBRA NO CEARÁ - Líder e até então invicto, o Fortaleza não teve um dia inspirado. Levou um gol do ABC, marcado por Jones Carioca no primeiro tempo, e depois não conseguiu virar. Embora tenha perdido a invencibilidade no Grupo A, o time cearense lidera com 10 pontos. O potiguar entrou no G4, em quarto lugar, com sete.

Outros quatro jogos estão programados para este domingo pelo Grupo A. No Grupo B será apenas um duelo entre o líder Guarani-SP, com 10 pontos, contra o Boa-MG, com sete em quinto lugar. A rodada será fechada nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto (SP), em um duelo paulista entre Botafogo, com nove pontos, e Guaratinguetá, lanterna com zero.

Confira a 5.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tombense-MG 4 x 0 Ypiranga-RS

Macaé-RJ 0 x 1 Mogi Mirim-SP

Fortaleza-CE 0 x 1 ABC-RN

Juventude-RS 1 x 2 Portuguesa-SP

Domingo

11 horas

Guarani-SP x Boa-MG

16 horas

Botafogo-PB x River-PI

América-RN x ASA-AL

Cuiabá-MT x Salgueiro-PE

Confiança-SE x Remo-PA

Segunda-feira

20 horas

Botafogo-SP x Guaratinguetá-SP