Portuguesa e o presidente Ilídio Lico estão na mira das punições do STJD

SÃO PAULO - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai apresentar ainda esta semana denúncia contra a Portuguesa e também contra o presidente Ilídio Lico pelo abandono de campo na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por Paulo Schmitt, procurador-geral do STJD. Schmitt reafirmou que o clube pode ser excluído da Série B – as outras penas previstas são multa ou perda de pontos em favor do adversário. “O clube deve responder pela violação do art. 205 do CBJD. Pelo código da Fifa, deve responder por infração do art. 69, inciso 2, com possibilidade de pena de rebaixamento”, afirma.

Já os dirigentes devem responder pelo artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente). Uma das penas é multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Daniel Neves, advogado da Portuguesa no caso, foi irônico em relação ao posicionamento do STJD. “Ele (Paulo Schmitt) é um jurista sobre-humano. Já deu a notícia, o julgamento e a pena”, ironizou Neves.

O advogado da Portuguesa afirma que não teme punições. “A Portuguesa não teme penalidade alguma. A Portuguesa se retirou respaldada em uma ordem judicial, só entrou em campo depois de mandar um ofício à CBF na quinta, para que a CBF se manifestasse, pedimos, inclusive, o adiamento da partida”, ressaltou o dirigente.

Contrariando a posição do presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, que desistiu de disputar judicialmente uma vaga na Série A, o advogado do clube José Luiz Ferreira de Almeida afirma que o clube vai lutar. “Hoje é Série B. Mas, as ações de torcedores e da Portuguesa continuam. Pode, a qualquer momento, sair outra liminar”, afirma. No lado oposto, o presidente da Lusa chegou a pedir que os torcedores não entrem com novas ações. “Eles querem ajudar, mas atrapalham”, avaliou Ilídio Lico.