Portuguesa e São Bento definem o campeão da Série A2 do Campeonato Paulista

Depois de garantir a sua volta à elite do futebol de São Paulo para a temporada de 2023, a Portuguesa vai tentar a conquista do título do Campeonato Paulista da Série A2. O segundo jogo final diante do São Bento será disputado no Canindé, em São Paulo, neste domingo, às 19 horas. Como houve empate, por 1 a 1, em Sorocaba, quem vencer leva a taça. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Além do troféu, o campeão garante uma premiação de R$ 280 mil e o vice-campeão fatura o montante de R$ 200 mil. A Portuguesa estará de volta à elite após sete anos ausente e como, pela Série A2, já foi campeã duas vezes, em 2007 e 2013, corre atrás do tricampeonato.

O São Bento, embora tenha muita tradição no interior, só ganhou a Segundona em 1962. Em 2020 foi vice-campeão ao perder o título para o São Caetano. Em 2021 disputou o Paulistão e caiu, mas agora voltou de novo à elite.

Na semana passada, o Canindé já se pintou de verde e vermelho para festejar o acesso após o empate por 1 a 1 com o Rio Claro pelas semifinais. Na ocasião, foram mais de 13 mil torcedores presentes. A expectativa é de que o estádio esteja de novo lotado. A carga total de ingressos é de 15 mil.

Na Portuguesa, o técnico Sérgio Soares deve repetir a mesma escalação que usou em Sorocaba. Inclusive com o goleiro Wagner, que assumiu a posição após a contusão de Thomazela e foi um dos destaques no primeiro jogo final. Dona da melhor campanha na temporada, a Lusa espera a coroação com o título.

No São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos, não terá dois jogadores: o volante Nenê Bonilha que foi para o Sampaio Corrêa-MA, e o meia Lucas Lima negociado por empréstimo com o Atlético-GO.