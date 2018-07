Portuguesa e São Bernardo empatam e seguem na zona de rebaixamento do Paulistão

Com o resultado, as equipes "caminham de mãos dadas" rumo à Série A2, pois só estão à frente do Bragantino, com sete pontos, e do rebaixado Marília, com dois. A Portuguesa não vence há seis rodadas e ocupa apenas na quarta colocação do Grupo C com 13 pontos, na 17.ª posição, dentro da zona de rebaixamento, que conta também com o São Bernardo, que ocupa o 18.º lugar com 12, além de ser o lanterna do Grupo A. Fora da zona de descenso, o Linense tem 13 pontos, ficando na frente da Lusa pelo número de vitórias: 3 a 2.

Sem conseguir a liberação do Canindé, a Portuguesa se viu obrigada a terminar o Paulistão utilizando o Estádio Abi Nabi Chedid, em Bragança Paulista. E sem o apoio de seus torcedores, a Lusa pouco fez para sair com a vitória na primeira etapa, quando criou algumas oportunidades, mas não impressionou.

Vivendo também um momento conturbado, o São Bernardo não empolgou, teve um pouco mais de volume de jogo, mas não balançou as redes. A melhor chance de perigo aconteceu aos 40 minutos. Após rebote do goleiro Rafael Santos, a bola ficou viva na área. Magal chegou para completar, porém, chutou em cima da defesa adversária.

Na segunda etapa, a Portuguesa voltou um pouco melhor, mas não fez por merecer a vitória. Quando viu o São Bernardo crescer na partida, recuou e começou a jogar nos contra-ataque, também sem sucesso. O clube do ABC Paulista, por sua vez, chegava com perigo, porém, quando acertava o alvo, parava no goleiro Rafael Santos, que fez grande defesa em chute de Moradei, assegurando o 0 a 0.

Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta o Red Bull no sábado, às 16 horas, no Estádio Abi Nabi Chedid, em Bragança Paulista. Já o São Bernardo visita o Linense no domingo, às 18h30, no Estádio Gilbertão, em Lins.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 0 SÃO BERNARDO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Fabinho Capixaba, Guilherme, Valdomiro e Bruno Bertucci; Ferdinando, Betinho, Filipe Souza (Popó) e Léo Costa (Cleiton); Edno (Rudy Cardoso) e Matheus Ortigoza. Técnico: Aílton Silva.

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Eduardo (Vanger); Moradei, Carlinhos, Marino, Magal e Cañete (Daniel Pereira); Magrão (Paulo Marcelo). Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Philippe Lombard

CARTÃO AMARELO - Popó (Portuguesa)

RENDA - R$ 4.930,00

PÚBLICO - 230 pagantes

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)