Portuguesa e XV de Piracicaba empatam no Canindé pela Série A2 paulista

Portuguesa e XV de Piracicaba não passaram do empate por 1 a 1 no Canindé, neste sábado, pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O resultado foi ruim para os dois times, que seguem distantes da briga por uma vaga nas semifinais.

Ambos estão empatados com quatro pontos, ocupando posições intermediárias. A Lusa fica na frente porque tem saldo de gols de -1, enquanto o saldo do XV é de -5, especialmente por ter sido goleado no compromisso anterior, em casa, por 4 a 0, pelo Oeste. O time da capital também vinha de derrota, mas para a Internacional, em Limeira, por 2 a 1.

O primeiro tempo começou com a Portuguesa mantendo mais a posse de bola, mas desperdiçando algumas chances com erros de passe na saída de bola. Fechado, o XV esperava o momento certo para sair, mas também não conseguia levar muito perigo ao gol adversário.

Tudo mudou aos 42 minutos, justamente quando os visitantes davam sinal de que começavam a melhorar no jogo. A Portuguesa aproveitou os espaços e, em rápido contra-ataque abriu o placar. A jogada começou com Cesinha, que tocou para Pereira. O camisa 10 arriscou para o gol e, no rebote de Samuel Pires, Raul completou para as redes.

A resposta do XV veio aos 14 minutos do segundo tempo. Fabinho encontrou Everton livre dentro da área e o atacante bateu de esquerda para marcar seu terceiro gol na Série A2.

O empate não era bom para nenhum dos dois times, que seguiram tentando o segundo gol até o apito final, mas a sequência de erros impedia lances mais agudos e o jogo terminou mesmo em 1 a 1.

O XV de Piracicaba volta a campo no próximo sábado, quando recebe a Inter de Limeira, no Barão da Serra Negra. A Portuguesa só joga em 5 de fevereiro, contra o Oeste, no Canindé.