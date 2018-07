Portuguesa economiza com advogado e é multada por confusão com Vila Nova Depois do trauma do rebaixamento nos tribunais em 2013, que deu início a decadência da Portuguesa, o clube voltou aos tribunais nesta terça-feira. Desta vez, o caso não deve prejudicar tanto o time. A Lusa foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e multada em R$ 4 mil por conta de incidentes envolvendo a torcida na partida contra o Vila Nova, pelo jogo de volta das quartas de final da Série C, no Canindé.