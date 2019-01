Portuguesa empata com o Água Santa no Canindé e segue sem vencer na Série A2

Ainda não foi dessa vez que a Portuguesa conseguiu vencer no Campeonato Paulista da Série A2. Neste domingo, no Canindé, empatou por 1 a 1 com o Água Santa no encerramento da terceira rodada. Com dois empates e uma derrota, a Lusa soma dois pontos e está apenas em 13.º lugar.

O objetivo da Portuguesa era se reabilitar da derrota para o XV de Piracicaba, por 2 a 0, no meio de semana, no interior. Mas não deu. Anderson Cavalo, de pênalti, abriu o placar aos dez minutos. Dadá empatou para os visitantes no segundo tempo. Na quarta-feira às 20 horas, a Lusa fará duelo contra a Portuguesa Santista, fora de casa.

O Taubaté não tem mais 100% de aproveitamento após ser derrotado por 1 a 0 pelo Santo André, que engatou sua segunda vitória seguida. Taubaté e Santo André têm os mesmos seis pontos e estão dentro da zona de classificação às quartas de final.

Na Mooca, pela manhã, o Juventus perdeu a sua invencibilidade ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Linense, em um jogo bastante equilibrado. O time de Lins, com seis pontos, ocupa a sétima posição, enquanto o clube paulistano continua com quatro, em nono, fora da zona de classificação.