Portuguesa empata com o Linense e fica em situação complicada na Copa Paulista

A Portuguesa continua sofrendo para buscar uma vaga nas quartas de final da Copa Paulista. O time da capital lutou muito para empatar com o Linense por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Gilbertão, em Lins (SP), pela quinta rodada da segunda fase. Com isso, não depende mais de suas próprias forças na rodada final. Por outro lado, três clubes anteciparam as suas vagas: Ferroviária, São Caetano e Desportivo Brasil.

O Linense saiu na frente com Rafael Tavares, aos 28 minutos do primeiro tempo. O empate da Portuguesa foi marcado, de novo, com Guilherme Queiroz, aos 25 da etapa final. O problema é que a equipe paulistana deu azar e caiu no Grupo 4, o mais equilibrado da segunda fase. Soma seis pontos, com três gols negativos. Por isso fica atrás do próprio Linense, com seis pontos e zero de saldo.

Na última rodada, no estádio do Canindé, na capital paulista, a Portuguesa vai receber o São Paulo, lanterna com cinco pontos, que à tarde empatou por 1 a 1 com o XV de Piracicaba, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O time piracicabano lidera com oito.

Além de vencer, a Portuguesa precisa torcer para que o Linense não ganhe do XV de Piracicaba, em Piracicaba (SP). O São Paulo está na mesma situação da rival paulistana porque em caso de vitória chegará aos oito pontos. Todos os jogos vão ser disputados neste domingo a partir das 10 horas.

CLASSIFICADOS

No Grupo 5, a Ferroviária confirmou a sua vaga ao vencer fora o Taboão da Serra, por 2 a 0, e chegar aos 11 pontos na liderança isolada. A Internacional, de Limeira (SP), assumiu a vice-liderança, com oito, ao ganhar fora por 2 a 1 do lanterna Água Santa, eliminado com um. O Taboão da Serra, com sete, é terceiro e precisa ganhar da Internacional para se classificar. O jogo será em Limeira.

No Grupo 6, o São Caetano garantiu a sua vaga ao atingir os 10 pontos após a vitória, por 1 a 0, em cima do Mirassol, mesmo atuando no interior. O Desportivo Brasil, com nove, também já garantiu a sua vaga, mesmo tendo perdido para o Santos por 1 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

O Desportivo Brasil, na pior das hipóteses, ficaria com uma das duas vagas por índice técnico porque tem três vitórias. O Santos, terceiro com oito pontos, pode se classificar, mas na última rodada enfrenta o São Caetano no ABC.

Confira a 5.ª rodada da 2.ª fase da Copa Paulista:

Quarta-feira

São Paulo 1 x 1 XV de Piracicaba

Taboão da Serra 0 x 2 Ferroviária

Água Santa 1 x 2 Internacional (Limeira)

Santos 1 x 0 Desportivo Brasil

Linense 1 x 1 Portuguesa

Mirassol 0 x 1 São Caetano