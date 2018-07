Portuguesa empata com o vice-líder Grêmio e rebaixa o Palmeiras

SÃO PAULO - A Portuguesa perdeu uma grande chance de quebrar o jejum de sete jogos sem vitória e de se afastar da ameaça de rebaixamento ao empatar com o Grêmio, por 2 a 2, neste domingo, depois de abrir uma vantagem de dois gols. Isso tudo dentro do Canindé, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado serviu para rebaixar, matematicamente, o Palmeiras para a Série B.

A Lusa, porém, continua em situação preocupante. Tem 41 pontos, agora no 16.º lugar, somente um ponto na frente do Sport, que atingiu os 40 pontos ao vencer o Botafogo, por 2 a 0, em Recife. O empate deixou o Grêmio isolado na vice-liderança, com 67 pontos, um na frente do Atlético Mineiro.

Agora a Portuguesa vai ter dois jogos para confirmar a sua permanência na elite. Vai visitar o Internacional, que vem de três derrotas, e depois receber a Ponte Preta, no Canindé.

Já o Grêmio, que luta pela classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores, vai visitar o rebaixado Figueirense na semana que vem e depois receberá o Internacional, no clássico de despedida do Estádio Olímpico.

Os dois times entraram em campo já sabendo dos resultados de seus rivais. A Portuguesa, por exemplo, sabia que um empate iria rebaixar o Palmeiras. Por outro lado, o empate manteria o Grêmio na vice-liderança isolada, uma vez que o Atlético Mineiro empatou em casa com o Atlético-GO, por 2 a 2.

A Lusa, sem o goleiro Dida e o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, suspensos, manteve o esquema 4-4-2, mas com o zagueiro Rogério sendo improvisado do lado esquerdo. O time gaúcho optou por atuar com apenas um atacante: Marcelo Moreno, reforçando a marcação no meio-campo.

Este era o desenho de um jogo equilibrado, com um pouco mais de iniciativa ofensiva do time paulista. Aos 24 minutos, após tabela de cabeça na área, Bruno Mineiro chutou e o zagueiro Naldo salvou o lance perigoso da Lusa.

Dois minutos depois, o Grêmio assustou num chute forte de Léo Gago, que desviou na barreira e passou perto do gol. E aos 30 minutos, quando o zagueiro Werley chegou a desviar de cabeça uma falta do meio-campo, mas a arbitragem anotou impedimento inexistente.

Os times voltaram sem mudanças do intervalo. Mas a Portuguesa adiantou a marcação e passou a forçar pelas duas laterais, levantando a bola na área. Num destes lances, o zagueiro Naldo empurrou Moisés pelas costas dentro da área após uma ajeitada, de peito, de Bruno Mineiro. Pênalti marcado, aos cinco minutos. Moisés bateu bem e abriu o placar.

Em seguida, Vanderlei Luxemburgo fez logo três mudanças no Grêmio. Entraram André Lima e Leandro no ataque e Marquinhos no meio-campo. Mas não deu tempo para a recuperação. Aos 15 minutos saiu o segundo gol. Moisés deu de cabeça para Luís Ricardo, que driblou um adversário e rolou para o chute de Léo Silva, na frente da área. A bola entrou no canto esquerdo de Marcelo Grohe, que nada pôde fazer.

A partir daí, o Grêmio foi para o tudo ou anda. E ganhou motivação aos 28 minutos, quando André Lima desviou de cabeça a falta levantada por Marquinhos. A defesa parou pedindo impedimento e viu a bola morrer dentro das redes.

TEMPO REAL DA PARTIDA

SEGUNDO TEMPO

47 min - Fim do jogo.

42 min - Zé Roberto quase marca o seu segundo. Mandou um chute de primeira a um metro do poste direito. Segue 2 a 2.

39 min - Marcelo Grohe faz defesa brilhante em cabeceio de Valdomiro.

33 min - GOOOOOLLLLL do Grêmio. Zé Roberto recebe de Marquinhos, dribla Luís Ricardo e chuta de bico. A bola bate na trave e entra. É o empate.

30 min - Após cobrança de falta, Valdomiro cabeceia para o gol. O bandeirinha Bruno Boschilia assinalou impedimento. Lance difícil.

28 min - GOOOOLLLLL do Grêmio. André Lima sobre sozinho e cabeceia no canto. Glédson ficou parado. Portuguesa 2 x 1 Grêmio.

21 min - Pará solta a bomba no canto esquerdo e Gledson voa para fazer excelente defesa. Quase o Grêmio diminui.

16 min - GOOOOLLLLL da Portuguesa. Léo Silva aparece como surpresa, domina e bate no canto direito, sem chance para Marcelo Grohe. Agora 2 x 0 para a Lusa.

12 min - O meia Marquinhos e os atacantes Leandro e André Lima entram em campo nas vagas de Anderson Pico, Elano e Marcelo Moreno. É a resposta do técnico Vanderlei Luxemburgo ao desempenho apático da equipe no início do segundo tempo.

11 min - Vanderlei Luxemburgo conversa com três jogadores. Possibilidade de pacote de mudanças na equipe.

11 min - Léo Silva faz jogada individual, passa por dois defensores na grande área gremista, mas seu cruzamento é afastado pela defesa.

7 min - GOOOOLLLLLL da Portuguesa. Moisés cobra o pênalti no canto direito e o goleiro Marcelo Grohe vê a bola passar. 1 x 0 para a Lusa.

5 min - Pênalti para a Portuguesa. Moisés e Naldo disputam bola na área e o árbitro Marcelo de Lima Henrique marca pênalti do zagueiro do Grêmio, que veio por trás.

3 min - Boquita cruza para a pequena área e a bola atravessa toda a área sem qualquer desvio.

1 min - Marcelo Grohe volta a aparecer no início do segundo tempo. Ele fez defesa difícil em chute de Boquita de fora da área.

0 min - Começa o segundo tempo no Canindé.

INTERVALO

Portuguesa e Grêmio fizeram um primeiro tempo equilibrado, de poucas chances. A Lusa, que briga contra o rebaixamento, teve mais iniciativa sobretudo nos primeiros 25 minutos. Foi aí que o Grêmio se soltou mais em busca do gol.

Os gaúchos chegaram a marcar aos 31 minutos, com Werley desviando de cabeça bola levantada por Elano em cobrança de falta. O árbitro Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ) ia validar, mas o bandeirinha Bruno Boschilia apontou um impedimento que não existiu. Na realidade, Naldo estava impedido, mas não participou do lance.

Caso o empate persista, a Portuguesa ainda não estará livre do rebaixamento, pois ainda poderá ser ultrapassado pelo Sport. No entanto, o Palmeiras estaria matematicamente relegado à Série B.

PRIMEIRO TEMPO

45 min - Fim do primeiro tempo.

44 min - Marcelo Grohe salva o Grêmio. Fez brilhante defesa em cabeceio de Rogério, após cruzamento de Boquita.

40 min - Fernando arranca do círculo central e solta a bomba. Mas o chute vai nas mãos de Glédson.

36 min - Luís Ricardo cruza da direita e Marcelo Grohe sai para socar a bola.

31 min - O Grêmio balança as redes, mas o gol é invalidado. Após cobrança de falta, Werley desvia de cabeça para as redes, mas o árbitro-assistente Bruno Boschilia assinalou impedimento, em lance duvidoso. Quem estava em posição irregular era Naldo, não Werley.

28 min - Na primeira oportunidade do Grêmio, a bola ficou com Marcelo Moreno após escanteio, mas o atacante chutou torto, sem sustos para Glédson.

26 min - Léo Gago cobra falta de muito longe e passa perto. Árbitro indica escanteio.

24 min - Em contra-ataque rápido, Marcelo Moreno sofre falta de Valdomiro, que toma o cartão amarelo.

24 min - Após cruzamento, Bruno Mineiro não alcança a bola e Ferdinando, vindo de trás, chutou em cima de um defensor.

21 min - Atacante Bruno Mineiro não marca desde a 28ª rodada, na vitória da Portuguesa por 5 a 1 sobre o Sport, no Canindé. Foi o último triunfo luso na competição.

19 min - Marcelo Moreno recebe a bola na intermediária da Lusa e tenta progredir sem ninguém para tocar. Acaba desarmado.

15 min - Léo Silva solta a bomba em direção ao gol, mas a bola explode num defensor.

13 min - Bruno Mineiro se estica mas não consegue desviar a bola em direção ao gol após receber passe nas costas da defesa.

11 min - A Portuguesa, necessitando da vitória para respirar na briga contra o rebaixamento, é quem toma iniciativa no início da partida. O Grêmio apresenta-se cauteloso. Marcelo Moreno atua isolado no ataque.

10 min - Ananias cruza e Bruno Mineiro cabeceia para fora. Árbitro-assistente levantou a bandeira por impedimento.

8 min - Anderson Pico avança pela esquerda mas perde a bola na linha de fundo. Tiro de meta.

4 min - Moisés leva a bola pela ponta direita e ganha escanteio.

0 min - Começa o jogo.