Portuguesa empata com Taubaté em casa pela Copa Paulista

Único time garantido na segunda fase da Copa Paulista pelo Grupo 3, a Portuguesa não venceu nesta 13.ª e penúltima rodada. Neste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo, empatou com o Taubaté por 2 a 2 e continua líder isolada com 25 pontos. O curioso é que o time do Vale do Paraíba, mesmo com este resultado, só tem 10 pontos e está eliminado.

O forte calor atrapalhou o ritmo do jogo. O visitante saiu na frente com Jean, em cobrança de falta, aos 17 minutos. O veterano Marcelinho Paraíba, também de falta, empatou no minuto seguinte, dando a impressão que o time paulistano iria engrenar. Mas o Taubaté fez o segundo gol com Jô, aos 33.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou com mais velocidade e empatou aos 17 minutos, em uma cobrança de pênalti do atacante Guilherme Queiroz. Depois diminuiu o ritmo na esperança de virar. Mas nada mudou.

Esta rodada confirmou apenas mais um classificado. É o Linense, que chegou aos 15 pontos, em quarto lugar no Grupo 1, ao vencer o Noroeste por 2 a 0, em Bauru (SP). Os outros três já tinham vagas asseguradas: XV de Piracicaba, Ferroviária e Mirassol. Agora são sete classificados para 12 vagas na segunda fase. Os restantes são Internacional (Limeira) e Desportivo Brasil, no Grupo 2, e a própria Portuguesa, no Grupo 3.

OUTROS JOGOS - Três partidas completaram a rodada. O destaque ficou por conta da boa vitória do Água Santa diante da Portuguesa Santista pelo placar de 3 a 1, de virada, que deixou o time de Diadema (SP) bem próximo da classificação no Grupo 3. O jogo aconteceu em Santos. Pela mesma chave, o Santos venceu o Juventus por 1 a 0, com um gol no fim da partida, na Rua Javari, e segue vivo.

Este é o grupo mais equilibrado. Só a Portuguesa está classificada, seguida por São Caetano, com 23 pontos, Água Santa, com 22, e Santos, com 21. Fora do G4 - a zona de classificação - está o Nacional, com 20 pontos em quinto. Como não há nenhum cruzamento direto na última rodada - todos precisam vencer para carimbar as suas vagas.

Pelo Grupo 2, o São Paulo se complicou ao perder para o lanterna Rio Branco por 1 a 0, em Americana (SP). Na última rodada, o time do Morumbi, com 15 pontos, recebe o Taboão da Serra, quarto com 13. O Rio Branco, renascido com 12 pontos, vai atuar em Limeira contra a líder Internacional.

A última rodada está prevista para o próximo domingo a partir das 10 horas. Quem continuar vai manter o sonho de chegar à final e poder escolher uma das vagas oferecidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF): uma para o Brasileiro da Série D e outra para a Copa do Brasil de 2018.

Confira a 13.ª rodada da Copa Paulista:

Sexta-feira

Desportivo Brasil 1 x 0 Atibaia

Sábado

Nacional 2 x 0 São Caetano

Taboão da Serra 2 x 1 Audax

Noroeste 0 x 2 Linense

XV de Piracicaba 1 x 1 Ferroviária

Penapolense 2 x 0 Velo Clube

Domingo

Juventus 0 x 1 Santos

Rio Branco 1 x 0 São Paulo

Portuguesa Santista 1 x 3 Água Santa

Portuguesa 2 x 2 Taubaté