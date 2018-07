Portuguesa empata fora e é a 7.ª na Série A2 paulista

Com dois gols nos minutos finais, o Grêmio Osasco arrancou um empate com o Rio Branco por 4 a 4, no estádio Décio Vitta, em Americana, e manteve a liderança devido as critérios de desempate. O time da casa ocupa a penúltima colocação, com apenas dois pontos, assim como o lanterna Catanduvense.

Na vice-liderança está o São José, que fez o dever de casa ao bater o São Carlos por 2 a 1. O adversário estacionou nos três e vem na 15.ª colocação. Em terceiro lugar está o Monte Azul, que bateu o Barueri por 1 a 0, na Arena Barueri. O time da Grande São Paulo é o nono colocado, com quatro pontos, assim como o Santo André, que vem em décimo lugar e empatou com a Santacruzense por 2 a 2.

Um dos favoritos ao acesso, o Red Bull venceu o Capivariano por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos três pontos, subindo para o 11.º lugar. O adversário tem a mesma pontuação, na 12.ª colocação. Quem também venceu a primeira foi a Ferroviária, que bateu o Juventus por 1 a 0, em Araraquara, e é a 13.ª colocada, com três pontos, assim como o time da Capital, que está na 17.ª posição.

O Velo Clube deixou a zona de rebaixamento depois de vencer o Guaratinguetá por 1 a 0, com um gol marcado por Jefferson Silva aos 47 minutos do segundo tempo, e subiu para a 14.ª colocação, com três pontos, um a mais que o adversário, que vem em sexto lugar.