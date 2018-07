Portuguesa empata sem gols com Náutico e fica em 18º

Conhecido como um "técnico milagreiro", acostumado a salvar times de rebaixamento, Vágner Benazzi está sofrendo neste início de trabalho na Portuguesa. Em seu terceiro jogo no comando do time paulistano, ele acumulou três empates, deixando a equipe ainda na zona de degola, com 20 pontos, em 18.º lugar. Desta vez empatou sem gols com o Náutico, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 25.ª rodada. O clube pernambucano vinha de duas derrotas seguidas e fica com 35 pontos, em oitavo.

O jogo foi muito amarrado, com os dois times atuando de forma medrosa, sem se arriscar ao ataque. A Portuguesa vinha de empates por 1 a 1 com o Boa, em casa, e diante do América-RN, em Natal. O Náutico tinha caído no Recife, por 2 a 1, diante do Joinville, mesmo placar de sua derrota para o Vasco, no Rio.

Sem força, a Portuguesa só conseguiu ameaçar em um chute de Jocinei, que desviou em um zagueiro e foi para escanteio, aos 18 minutos. E o Náutico assustou em um chute de longe de Vinícius, que tirou tinta da trave, aos 34.

No segundo tempo, Vágner Benazzi tentou de tudo, fazendo logo as suas três mudanças. No intervalo entrou Diogo Orlando na vaga de Bruno Piñatares. Depois Marcelinho e Léo Costa, respectivamente, nos lugares de Alemão e Serginho.

A Portuguesa melhorou, ameaçando em dois chutes de longe de Marcelinho, aos 12 e aos 15 minutos, ambos defendidos pelo goleiro Júlio César. A melhor chance, porém, aconteceu aos 25, quando Gabriel Xavier invadiu a área pelo lado direito e tocou para trás para Serginho. Ele tentou bater de primeira e "isolou" a bola.

Fora isso, só pressão da Portuguesa, mas sem objetividade e finalização. Nos últimos minutos, o Náutico ainda tentou chegar à frente nos contra-ataques, mas só ameaçou aos 44 minutos. Raí cobrou falta perto da grande área e acertou o travessão.

Nos acréscimos, o Náutico ainda ameaçou em dois chutes de Tadeu e Sassá, defendidos pelo goleiro Rafael Santos. A Portuguesa se livrou de uma derrota com a sorte.

No final de semana, pela 26.ª rodada, a Portuguesa vai sair diante do Atlético Goianiense, neste sábado, às 21 horas, em Goiânia. Nesta sexta, às 19h30, o Náutico recebe o Paraná, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 x 0 NÁUTICO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Arnaldo, Brinner, Castan e Jean Mota; Bruno Piñatares (Diogo Orlando), Jocinei, Maycon e Gabriel Xavier; Serginho (Léo Costa) e Alemão (Marcelinho). Técnico: Vágner Benazzi.

NÁUTICO - Júlio César; Rafael Cruz, William Alves, Renato Chaves e Raí; Paulinho, Ananias, Cañete (Tadeu) e Vinícius (Marcos Vinícius); Sassá e Crislan (Bruno Furlan). Técnico: Dado Cavalcanti.

CARTÕES AMARELOS - Alemão (Portuguesa); Cañete e Vinícius (Náutico).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 14.075,00.

PÚBLICO - 1.215 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).