Portuguesa empata sem gols com o Rio Claro em Barueri pelo Paulistão

A Portuguesa segue invicta, mas acumulou o seu terceiro empate consecutivo no Campeonato Paulista ao ficar no 0 a 0 com o Rio Claro, nesta quarta-feira à noite, na Arena Barueri, pela 5ª rodada. A Lusa é a vice-líder do Grupo C, com seis pontos, e um jogo a menos que seus concorrentes. O Rio Claro soma sete pontos, em terceiro no Grupo B, atrás da Ponte, com oito, e Corinthians, com nove.

A Lusa entrou em campo com dois empates em seu retrospecto na competição: São Bento, por 2 a 2, e Audax, por 1 a 1. De outro lado, o Rio Claro vinha de derrota para o Palmeiras, por 3 a 0. O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente. Basta conferir o número de finalizações dos dois times para o gol: nenhum. No ataque, o experiente Edno não recebeu nenhuma bola para tentar alguma jogada.

No segundo tempo, o Rio Claro voltou um pouco mais adiantado, mas claramente "jogando por uma bola". A Lusa tentou ganhar força com as trocas promovidas pelo técnico Ailton Silva. Bruno Piñatares e Jean Mota entraram, respectivamente, nas vagas de Renan e do boliviano Rudy Cardoso, que teve uma atuação apagada. Mas nada mudou.

Do outro lado, o técnico Buião reforçou o sistema de marcação do visitante com a entrada do lateral Carlinhos no lugar do atacante Rodolfo. Uma mudança para segurar o empate e levar um pontinho para casa. Mas na pressão, a Lusa criou chances na parte final do jogo. Jean Mota chutou forte aos 29 minutos e dois minutos depois o goleiro Richard saiu nos pés de Léo Costa. A bola tocou no rosto do goleiro e saiu. Aos 42 minutos, Léo Costa tentou de caneca e a bola tirou tinta da trave. Uma grande chance, mas desperdiçada.

No domingo, pela sexta rodada, a Portuguesa vai enfrentar o Santos, às 16 horas, no Pacaembu porque o Canindé continua interditado. Às 18h30 do mesmo, o Rio Claro vai receber o invicto Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 x 0 RIO CLARO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Fabinho Capixaba, Alex Lima, Valdomiro e Paulo Henrique; Renan (Bruno Piñatares), Betinho, Léo Costa e Rudy Cardozo (Jean Mota); Diego e Edno.

Técnico: Aílton Silva.

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Gilberto, Pitty e Renan Luís; Nando Carandina, Nenê Bonilha (Patrick), Matheus e Guaru; Paulinho (Dennis) e Rodolfo (Carlinhos).

Técnico: Buião.

CARTÕES AMARELOS - Valdomiro (Portuguesa); Nando Carandina (Rio Claro).

ÁRBITRO - Norberto Luciano Santos da Silveira.

RENDA - R$ 6.500,00.

PÚBLICO - 272 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).