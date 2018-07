Portuguesa enfrenta o Figueirense como se fosse final

A última vitória da Portuguesa aconteceu na 28.ª rodada, no início de outubro, quando goleou o Sport por 5 a 1, no estádio do Canindé. De lá para cá foram três empates e uma derrota. O time paulista se encontra na 15.ª colocação, com 39 pontos, seis a mais que o Sport, o primeiro clube da zona de rebaixamento.

Coincidência ou não, o último resultado positivo da Portuguesa aconteceu justamente quando Bruno Mineiro balançou as redes adversárias pela última vez. Artilheiro do time no Brasileirão, com 14 gols, o atacante não sabe o que é marcar há quatro jogos. Contra o Figueirense, ele retorna depois de cumprir suspensão automática no empate sem gols com o Náutico, no Recife. "Eu espero voltar bem, se possível marcando os gols que o time precisa", afirmou.

Além de Bruno Mineiro, o técnico Geninho contará com a volta do zagueiro Rogério, que também cumpriu suspensão automática. Os dois serão titulares nas vagas de Lima, que não viajou após sentir desconforto muscular, e Rodriguinho, que volta a ser reserva. Já o zagueiro Gustavo foi liberado depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha. Ele fica apenas como opção no banco de reservas.

"O resultado desse jogo será importante para a sequência do campeonato. Nós teremos seis finais e não podemos bobear a essa altura, depois do futebol apresentado ao longo da competição. Vai ser um jogo muito difícil, mas a Portuguesa tem que entrar concentrada sabendo que os três pontos são muito importantes. O time está unido e vamos jogar como se fosse uma decisão", afirmou o zagueiro Valdomiro, um dos líderes do elenco.