Portuguesa espera mostrar sua força no Canindé A Portuguesa sabe que uma vitória sobre o Flamengo pode deixá-la a um passo de se livrar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para sair de campo com os três pontos, a Lusa se apoia nas últimas boas apresentações no Canindé, onde joga nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, pela 31ª rodada.