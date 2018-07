Portuguesa está interessada no volante Correa, ex-Palmeiras

SÃO PAULO - A diretoria da Portuguesa continua a reformulação no elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Uma das principais contratações para o ano que vem pode ser o volante Correa, que disputou o último Brasileirão pelo Palmeiras.

Pessoas ligadas à diretoria da Lusa entraram em contato com o empresário do jogador, Giuseppe Dioguardi, para saber a disponibilidade de Correa em defender a equipe no ano que vem e prometem fazer uma proposta oficial nos próximos dias.

Além da Portuguesa, outros três clubes brasileiros estão interessados no volante de 31 anos, que não teve seu contrato renovado com o Palmeiras - Correa entrou na grande reformulação de elenco que está sendo feita pela diretoria palmeirense.

Em sua segunda passagem pelo Palmeiras - a primeira foi entre 2003 e 2006 -, Correa foi contratado emergencialmente em agosto para suprir a ausência de diversos jogadores por contusão. Mas ele não conseguiu ajudar o time a evitar o rebaixamento.