Portuguesa está perto de contratar Marcelinho Paraíba para Série D do Brasileiro

Após brigar para não cair no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, a Portuguesa já iniciou a sua montagem de elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. A diretoria deve anunciar nos próximos dias a contratação do experiente meia Marcelinho Paraíba, de 41 anos.

Atualmente, Marcelinho Paraíba está defendendo o Treze, da Paraíba. Segundo informou o preparador físico José Roberto Portella, que também colabora na busca por reforços, o meia deverá se apresentar ao clube na próxima semana. Isso porque neste domingo faz o segundo jogo decisivo pelo Campeonato Paraibano. No primeiro, o clube de Campina Grande (PB) perdeu, em casa, por 3 a 2 para o Botafogo.

Ex-São Paulo, Marcelinho Paraíba rodou por clubes menores do interior do país como Inter de Lages-SC, Boa e Ypiranga-RS, recentemente, antes de chegar ao Treze. O veterano já defendeu grandes clubes do Brasil como Grêmio, Flamengo, Coritiba, Sport e Fortaleza, além de ter sido ídolo no Hertha Berlin, da Alemanha, onde também defendeu as cores do Wolfsburg.

Além do novo reforço, a Portuguesa tem a boa notícia da permanência do experiente meia Leandro Domingues. José Roberto Portella confirmou que o atual camisa 10 deve se apresentar ainda nesta semana para iniciar a preparação para a Série D.