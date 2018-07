Portuguesa está perto de contratar Marcos Assunção

SÃO PAULO - A Portuguesa pode contratar um reforço de peso para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulistano está negociando a chegada do volante Marcos Assunção, ex-Palmeiras e Santos, que deixou o Figueirense recentemente após a demissão do técnico Vinícius Eutrópio.

O jogador tem mantido conversas constantes com dirigentes da Portuguesa e pode chegar a um acordo nos próximos dias. O principal entrave na negociação é o alto salário do veterano. Apesar da diferença entre o que foi pedido e o que foi oferecido, eles estão perto de confirmar o acerto.

O sonho da Lusa de contar com o meio-campista é antigo. No começo do ano, o presidente Ilídio Lico chegou a negociar com Marcos Assunção, mas o então treinador do time, Guto Ferreira, teria vetado a chegada do volante. A negociação esfriou e ele acabou no Figueirense.

Após passagem de destaque no Palmeiras entre 2010 e 2012, Marcos Assunção foi reserva no Santos ano passado e nesta temporada chegou para ser o destaque do Figueirense. Após o título catarinense, ele rescindiu seu contrato em solidariedade ao técnico Vinícius Eutrópio, demitido durante o Brasileirão. Ele ainda acumula passagens por Santos, Flamengo, Roma (Itália) e Bétis (Espanha), entre outros.