Portuguesa estreia com derrota na Série A-2 do Campeonato Paulista

MONTE AZUL - Sob forte calor e pressão da torcida local, a Portuguesa decepcionou em sua estreia na Série A2 do Campeonato Paulista. Na tarde desta quarta-feira, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Monte Azul, fora de casa, na rodada de abertura da segunda divisão do Estadual.

Dirigida agora por Péricles Chamusca, a Portuguesa saiu atrás no placar. O gol do time mandante foi anotado por Pitty, de cabeça, aos 32 minutos. No segundo tempo, o Monte Azul poderia ter ampliado o placar. Mas o volante Marcelo Godri desperdiçou uma cobrança de pênalti, ao acertar a trave.

Na segunda rodada, a Lusa vai buscar a reabilitação em casa diante do Santo André, a partir das 10 horas, no Canindé. O Monte Azul vai sair diante do Guaratinguetá, domingo, a partir das 16 horas, no Vale do Paraíba.

REGULAMENTO

Na primeira fase, os 20 clubes jogam entre si em turno e returno, classificando-se ao quadrangular final os oito primeiros colocados. Na fase seguinte, ambos serão distribuídos em duas chaves de quatro, sendo os dois primeiros os clubes que ficarão com o acesso. A final da competição está marcada para os dias 5 e 12 de maio.