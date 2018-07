Portuguesa fará concentração de cinco dias para duelo decisivo na Série C A próxima semana vai ser de foco total para a Portuguesa. Após a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova na última quarta-feira, em Goiânia, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C, o time vai começar a preparação para a partida decisiva no estádio do Canindé, em São Paulo, no próximo dia 17. A partir desta segunda, cinco dias antes da decisão, a equipe já entra em regime de concentração. Durante o período, ficará hospedada em um hotel na capital paulista.